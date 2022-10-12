Оставленные у границы машины россиян – на штрафстоянку

Российские СМИ сообщают о массовой эвакуации автомобилей, брошенных выезжающими из страны, — речь идёт о десятках машин.

В частности, уже известно как минимум о 80 авто у КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, которые были признаны находками и вывезены эвакуаторами на специальную стоянку во Владикавказе, передает kolesa.kz

Чтобы вернуть транспортное средство, владельцу автомобиля-находки нужно оплатить расходы на перемещение. При этом выдавать авто будут только собственнику при предъявлении ПТС, так что, например, друг или супруга забрать машину не смогут. Единственный вариант — оформить нотариальную доверенность.

Позитивный момент в этой в целом грустной истории, что власти РФ не поддержали инициативу ряда особо ретивых депутатов Госдумы, которые предложили изымать транспортные средства у покинувших страну граждан с целью последующей передачи семьям тех, кто отправился воевать. Право частной собственности пока осталось неприкосновенным

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