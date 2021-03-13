Осторожно, мошенники! Рудничанка едва не лишилась двух миллионов

В адрес Управления полиции города Рудного обратилась местная жительница, которая рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка, мужчина сообщил ей о том, что неизвестный совершил неправомерный доступ к ее банковской карте и пытается снять денежные средства.

Далее во избежание снятия денежных средств порекомендовали ей скачать приложение «Халык банк» и программу «Ask desk» предварительно озвучив все пароли. После сомнительного разговора женщина решила позвонить в «Call-Centr» банка, где ей сообщили, что с ее счёта снято 2000000 тенге.

Женщина была в панике и совершенно растеряна.

Позвонив в полицию, сотрудники криминальной полиции ей объяснили, что возможно денежные средства ещё не перечислены на счёт мошенников и находятся в обработке и сейчас ей необходимо незамедлительно пойти в банк и заблокировать переводы.

В результате, во время распознав мошенников, женщина сохранила свои миллионы.

Полицейские снова обращаются к жителям города с просьбой не попадаться на уловки телефонных мошенников! Не паниковать, если же вам позвонили с такой информацией, а сбросить трубку и обратится в ближайшее отделение банка, либо самостоятельно позвонить в «Call-Centr». Не сообщать никому коды и пароли своих банковских карт и счетов!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.