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Осторожно, сосульки! Костанайцев предупреждают об опасности

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Осторожно, сосульки! Сотрудники департамента по ЧС Костанайской области напоминают правила безопасности. 

В последнее время на территории области наблюдаются перепады температуры воздуха — холода сменяются резким потеплением и метелями. Такая погода способствует сходу снега с крыш зданий и образованию сосулек. Слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее, а значит — опаснее. В этот период высока вероятность стать жертвой ледяной глыбы или гигантской сосульки.

Во избежание подобных происшествий, департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области напоминает гражданам, о соблюдении простых правил безопасности:

  • не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • предупредить об опасности детей;
  • при наличии ограждения, предупредительной ленты, табличек опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем;
  • после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места;
  • если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось; возможно, это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;
  • не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши;
  • если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий! Единый телефон службы спасения — 112.

 

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