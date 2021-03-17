Осторожно, сосульки! Костанайцев предупреждают об опасности

Осторожно, сосульки! Сотрудники департамента по ЧС Костанайской области напоминают правила безопасности.

В последнее время на территории области наблюдаются перепады температуры воздуха — холода сменяются резким потеплением и метелями. Такая погода способствует сходу снега с крыш зданий и образованию сосулек. Слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее, а значит — опаснее. В этот период высока вероятность стать жертвой ледяной глыбы или гигантской сосульки.

Во избежание подобных происшествий, департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области напоминает гражданам, о соблюдении простых правил безопасности:

не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;

предупредить об опасности детей;

при наличии ограждения, предупредительной ленты, табличек опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем;

после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места;

если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось; возможно, это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши;

если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий! Единый телефон службы спасения — 112.

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