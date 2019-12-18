Осудили костанайца, который прыгнул на капот патрульного авто

Приговором суда №2 Костаная житель областного центра признан виновным в совершении уголовных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

18 августа житель Костаная рано утром, находясь возле одного из магазинов города, умышленно, нарушая общественный порядок, запрыгнул на капот патрульной машины полиции.

«Он разбил ногами лобовое стекло и повредив крышу автомобиля и сигнально — громкоговорящее устройство. Своими действиями причинил управлению полиции Костаная значительный материальный ущерб на общую сумму 767 530 тенге», — сообщили в областном суде.

Ему назначено наказание с учетом ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде ограничения свободы сроком на 3 года, с установлением на весь срок назначенного наказания пробационного контроля, а также привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания при отсутствии постоянного места работы.

С осужденного взыскан в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 50500 тенге.

Принят отказ от иска, в связи с возмещением А. материального ущерба УП г.Костаная.