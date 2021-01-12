Осужденному вынесли приговор за побег из колонии-поселения в Костанайской области

Осужденный П. отбывал наказание в колонии- поселении с 2015 года. Летом, прошлого года, ночью он совершил побег из мест лишения свободы, но свою вину не признал. После проведения расследования и изучения дела, по совокупности приговор, суд признал его виновным, согласно статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему был назначен год лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

В связи с чем, в целях недопущения и воспитания ответственности за совершение повторных преступлений осужденными, совершения ими уклонений и побегов из мест лишения свободы в стенах РГУ «Учреждение УК-161/11» совместно заместителем начальника ДУИС по Костанайской области Уразалиным Бауржаном и начальником управления по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Костанайской области советником юстиции Даутовым Рустамом было проведено профилактическое мероприятие. Осужденным на наглядном примере показали, как важно следовать закону, и что действие, которое носит противоправный характер в любом случае будет наказуемо.

Помимо этого, призвали к тому, что им надо задуматься о дальнейшей жизни после освобождения, а также, что дома их ждут родные и близкие.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.