Осужденные оправданы в Костанайском областном суде

Напомним, в городском суде №2 было установлено, что в апреле 2006 года директор одного из костанайских предприятий получил в кредит 300 тысяч долларов, под залог недвижимости знакомого, согласного помочь.

Обвинение утверждает, что юрист банка в соглашении приписала к сроку аренды земли под зданием 9 лет, иначе кредит бы не был выдан, то есть подделал документ. В итоге получатель денег перестал выплачивать кредит, залогодатель лишился недвижимости, и остался должен банку деньги.

В материалах сказано, что потерпевший понес ущерб более чем в 43 миллиона тенге. Обвинение просило ограничить бывшей юристу банка свободу на 2 года, предпринимателю на 2,5. Суд признал их виновными, но освободил от уголовной ответственности, так как с момента совершения преступлений, прошло более пяти лет.

Подсудимые вину и гражданские иски не признали, подали апелляцию. Коллегия, не согласилась с приговором первой инстанции. В апелляции было установлено, что потерпевший осознавал, что может быть при неуплате кредита его знакомым.

Тот, к тому же, предоставил залогодателю помещение под бизнесс в своем здании, без оплаты, в связи с этим доводы об обмане признаны несостоятельными. Также документ, подделка которого вменялась экс-юристу, является неофициальным. Коллегией, ранее осужденные, признаны невиновными.

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