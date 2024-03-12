Осужденные за убийство и изнасилования работали в казахстанских школах и колледжах

«Проверками, которые до сих пор продолжаются, установлены факты трудоустройства лиц, совершивших ранее тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности. В Алматы в школе работала техничкой женщина, которая совершила в 2006 году убийство. А лаборантом работал человек, который совершил изнасилование. В Астане в международном колледже работал учитель физкультуры, который ранее был осужден за изнасилование. В другом случае уборщица и учитель привлекались за умышленное причинение вреда здоровью. Такие случаи не единичны и имеются во всех регионах страны», — сообщил помощник генпрокурора.