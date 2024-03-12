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Осужденные за убийство и изнасилования работали в казахстанских школах и колледжах

Фотография для новости Осужденные за изнасилования и убийство работали в казахстанских школах и колледжах

pixabay.com

Как сообщил старший помощник генпрокурора Аргын Айткожин, в Казахстане продолжают выявлять факты трудоустройства в школы лиц, совершивших ранее тяжкие преступления, передает корреспондент Tengrinews.kz.

О новых таких фактах Айткожин рассказал в Сенате.

«Проверками, которые до сих пор продолжаются, установлены факты трудоустройства лиц, совершивших ранее тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности. В Алматы в школе работала техничкой женщина, которая совершила в 2006 году убийство. А лаборантом работал человек, который совершил изнасилование. В Астане в международном колледже работал учитель физкультуры, который ранее был осужден за изнасилование. В другом случае уборщица и учитель привлекались за умышленное причинение вреда здоровью. Такие случаи не единичны и имеются во всех регионах страны», — сообщил помощник генпрокурора.

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