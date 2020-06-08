Осуждены 14 человек. Антикоррупционная служба по Костанайской области подвела итоги работы

Более сотни коррупционных преступлений выявлено в Костанайской области с начала 2020 года. Уже осуждено 14 человек. Сотрудники костанайского департамента агентства по противодействию коррупции рассказали об итогах работы за пять месяцев. По их данным, наибольшая часть преступлений зарегистрирована в отношении сотрудников правоохранительных органов и акиматов, сообщает alau.kz

С начала года за совершение коррупционных преступлений в Костанайской области осуждено 14 человек. По данным сотрудников департамента агентства по противодействию коррупции, 9 осуждённых являются сотрудниками органов внутренних дел, 1 сотрудником акимата сферы ЖКХ, 4 человека наказаны за дачу взятки сотрудникам дорожной полиции за не привлечение их к административной ответственности.

«Департаментом зарегистрировано 110 коррупционных преступлений, из которых наибольшая часть зарегистрирована в отношении сотрудников правоохранительных органов, это 17 преступлений, и в сфере местных исполнительных органов 45 преступлений. Наиболее подверженные коррупции сферами за отчетный период являются сфера сельского хозяйства — 18 преступлений, строительства — 13, и образования — 11 преступлений»,- говорит первый заместитель начальника департамента агенства РК по противодействию коррупции по Костанайской области

По результатам рассмотрения уголовных дел к дисциплинарной ответственности привлечено 34 государственных служащих, из которых 21 являются руководителями различного уровня. В итоге, кто-то из них лишился работы, кому-то объявлены выговоры или понижение в должности. Сотрудники антикоррупционного ведомства отмечают, что если за весь прошлый год ими было окончено 104 уголовных дела, то за пять месяцев этого года в суд направлено уже 58 дел.

«Из них 53 дела коррупционные. 40 составляют категорию тяжких преступлений. В порядке процессуального соглашения и ускоренного досудебного расследования, направлено 10 уголовных дел. За истекший период сумма установленного ущерба составила 369 миллионов тенге с возмещением 330 миллионов тенге»,- сказал заместитель начальника департамента агенства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Нуржан Шалов.

С целью возмещения причиненного ущерба следователями принимаются все необходимые меры, устанавливается какими деньгами и имуществом владеют фигуранты дел, которые в последующем, можно использовать для погашения ущерба. За пять месяцев антикоррупционщиками арестовано имущества на 10 миллионов тенге. Действенным механизмом противодействия коррупции, в агентстве считают поощрение лиц, сообщивших о её фактах, и иным образом оказывающих содействие в этом. Введена новая, диференцированная система поощрений.

«По коррупционным правонарушения, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1 000 МРП , единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от этой суммы, но не более 4 000 МРП. С учётом повышения этого показателя в апреле текущего года, эта сумма составляет 11 112 000 тенге»,- сообщил Нуржан Шалов.

Как посчитали сотрудники антикоррупционного ведомства, за сообщение о взятке в 7 миллионов, после вступления решения суда в законную силу, заявитель может получить 700 тысяч тенге в виде поощрения. За прошлый год, и пять месяцев этого, антикоррупционным департаментом в Костанайской области поощрены 11 человек, в общем на 1 миллион 800 тысяч тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.