Осуждён костанаец за переводы на 416 миллионов во время сбоя в работе банка

Приговором суда № 2 города Костаная осужден житель Костанайской области Ф. за совершение кражи в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что Федин зарегистрировал ТОО на ранее знакомого, который открыл счет и получил банковскую карточку, привязанную к счету для дальнейшего занятия предпринимательской деятельностью в АО ДБ «Альфа Банк», а затем передал её Федину.

В период с 22 сентября по 9 октября 2020 года в мобильном банкинге «Альфа мобайл» произошел сбой программного обеспечения, вследствие чего клиентам банка были проведены незаконные переводы денег, то есть суммы операций не списывались с текущего счета отправителя денежных средств, но на платежные карточки получателей зачислялись.

На момент сбоя программного обеспечения зачисление денег получателям осуществлялось за счет средств банка.

1 октября 2020 года Федин при осуществлении перевода денежных средств на карты другого банка обнаружил, что денежные средства не списываются со счета, а на счета получателей поступают.

Воспользовавшись сбоем программного обеспечения, Федин произвел неоднократные операции в количестве 849 раз по переводу денежных средств с текущего счета АО ДБ «Альфа Банк» на карточные счета иных лиц, тем самым незаконно перевел денежные средства в размере 416 669 000 тенге.

Факт совершения кражи подтвержден показаниями представителя потерпевшего, ряда свидетелей и совокупностью имеющихся по делу доказательств.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств по делу не установлено.

Суд назначил наказание Федину в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Заявленный потерпевшей стороной иск на сумму 334 714 217, 67 тенге удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

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