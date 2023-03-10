Осуждён полицейский, который избил задержанного в Костанайской области

Костанайская прокуратура сообщает о вынесении приговора в отношении сотрудника местной полиции.

По данным прокуратуры, полицейский при задержании правонарушителя причинил ему телесные повреждения.

По результатам судебного разбирательства бывший сотрудник полиции был признан виновным по части статье «Пытки» УК РК.

Ему назначено 4 года лишения свободы.

«С 1 января 2023 года, вступили в силу очередные изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Теперь досудебное расследование по делам о пытках будет осуществляться органами прокуратуры. В случае если в отношении граждан совершено правонарушение со стороны полиции, они могут обратиться за защитой прав в Костанайскую областную прокуратуру», — говорится в сообщении надзорного органа.

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