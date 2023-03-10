Осуждён полицейский, который избил задержанного в Костанайской области

Костанайская прокуратура сообщает о вынесении приговора в отношении сотрудника местной полиции.
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По данным прокуратуры, полицейский при задержании правонарушителя причинил ему телесные повреждения.
По результатам судебного разбирательства бывший сотрудник полиции был признан виновным по части статье «Пытки» УК РК.
Ему назначено 4 года лишения свободы.
«С 1 января 2023 года, вступили в силу очередные изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Теперь досудебное расследование по делам о пытках будет осуществляться органами прокуратуры. В случае если в отношении граждан совершено правонарушение со стороны полиции, они могут обратиться за защитой прав в Костанайскую областную прокуратуру», — говорится в сообщении надзорного органа.