Осуждён застройщик долгостроя в Костанае

Наказание за причинение имущественного ущерба путем обмана, назначено создателю «долгостроя», расположенного в центре Костаная. В суде рассмотрели дело Юрия Калугина, которого более семи десятков покупателей квартир обвиняли в хищении у них почти миллиарда тенге.

Напомним, в 2018-ом году костанайцы, которые на протяжении нескольких лет вкладывались в строительство многоэтажки по улице Пушкина, заявили, что остались без денег и квартир. Строительство дома не велось. Такая же ситуация сложилась с еще одним домом, но уже в 7-ом микрорайоне города. На директора строительной компании «Классика КЗ» Юрия Калугина, уголовное дело было заведено ещё раньше. В мае этого года ему было предъявлено обвинение в суде.

Гособвинение тогда заявило, что индивидуальный предприниматель Калугин, замыслил обманом похитить деньги граждан. Он осознавал, что не может выполнить требования закона «О долевом участии в строительстве», так как единственным источником его материального обогащения служила только продажа жилья, в строящемся жилом доме. Он создал видимость надежного застройщика, не намереваясь при этом исполнить взятые на себя обязательства. Общий ущерб, нанесенный Калугиным дольщикам, равен почти миллиарду тенге. После полугодовых разбирательств было вынесено и разъяснено судебное решение.

«Хочу заметить, что по делу принимали участие порядка 76 потерпевших, в прениях участвовало 17 потерпевших. Ими была поддержана версия обвинения, о том, что Калугин виновен в хищении путем мошенничества, и ему следует назначить самое суровое наказание», — сказала судья Ольга Кузнецова.

Однако суд не усмотрел в действиях Калугина хищения денег. Как пояснила судья, обман был сделан в целях предпринимательской деятельности, для того, чтобы построить дом, продать квартиры, получить деньги.

«Суд пришел к выводу, что в своих мотивах и целях при заключении договоров Калугин потерпевших не обманывал. Обманывал с возможностью этого договора. То есть у Калугина, на тот момент, да и в последующем, собственно, не было тех оборотных средств, которых было бы достаточно для завершения строительства этого дома», — отметила судья.

Суд квалифицировал действия Калугина как обман, повлекший причинение значительного имущественного ущерба потерпевшим, в результате невыполнения условий договора в срок. О. Кузнецова:

«Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, и выполнять административно-распорядительные функции в сфере архитектурной, строительной, градостроительной деятельности, сроком на 2 года 6 месяцев», — говорится в тексте приговора.

Калугин был взят под стражу в зале суда. Отбывать наказание ему назначено в учреждении со средним режимом безопасности. Исковые требования потерпевших удовлетворены частично. Приговор может быть обжалован.

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