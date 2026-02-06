Ангелину Антипенко и Анастасию Савостьянову задержали в январе 2023 года при попытке сделать очередную «закладку» наркотиков в подъезде жилого дома. Позже у них изъяли около 200 граммов синтетических наркотиков. На момент задержания девушкам было по 18–19 лет. Суд приговорил их к лишению свободы, сейчас они отбывают наказание в женской колонии в Петропавловске.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области совместно с коллегами из уголовно-исполнительной системы Северо-Казахстанской области и университетом имени Ахмета Байтурсынулы организовали телемост между осуждёнными и студентами в Костанае.

По словам девушек, в наркобизнес они попали через объявление о работе курьерами, размещённое в интернете. Им предложили «перевозить и раскладывать товар» в безлюдных местах города. Осуждённые признались, что понимали незаконность происходящего, однако соблазнились обещанным заработком.

Когда девушки попытались отказаться от «работы», по их словам, кураторы начали их запугивать, угрожая им и их родственникам. Из-за страха они продолжили выполнять задания, что в итоге привело к задержанию и суду.

Осуждённые рассказали студентам о последствиях своего выбора. За время заключения они лишились возможности быть рядом с близкими, пропустили важные события в жизни семьи и, по их словам, осознали, что никакие деньги не стоят потерянной свободы.

В полиции отмечают, что большинство лиц, привлекаемых к ответственности за распространение наркотиков, — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Именно поэтому формат живого диалога со студентами был выбран как профилактическая мера.

Сообщается, что в связи с изменениями в законодательстве сроки наказания девушек были сокращены с 10 до 7 лет лишения свободы.

