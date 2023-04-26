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Освещение на мостах и путепроводах устанавливают дорожники Костанайской области

Для обеспечения безопасного дорожного движения в ночное время суток на путепроводах и мостах республиканских трасс Костанайской области дорожники устанавливают светодиодное архитектурно-фасадное освещение. Об этом сообщает областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол».

Так, работами планируется охватить все мосты и путепроводы республиканских дорог региона. Установка будет производится в несколько этапов.

В рамках первого этапа областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» освещение будет установлено на шести путепроводах, расположенных вокруг города Костанай и высокоинтенсивной автодороге «Костанай-Рудный».

Первое современное архитектурно-фасадное освещение установлено на 3 километре трассы Р-38 «Обход города Костанай» (Мичуринская развязка).

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