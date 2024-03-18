Освещение, остановки. На что жалуются костанайцы в «Айкомек»

С начала марта в ситуационный центр «Айкомек» стало поступать меньше жалоб от костанайцев на уличное освещение. Тем временем увеличилось число обращений на состояние теплых остановочных павильонов. Жители города жалуются, что там ночуют люди без определённого места жительства, распивают там спиртные напитки и оставляют мусор.

А некоторые остановки пестрят надписями и рисунками. При этом все теплые остановки оснащены камерами, они выходят в Айкомек, и его специалисты о правонарушениях сообщают в 102. В полиции же отмечают, что к ним звонков не поступало.

«Вообще 38 обращений. Камеры не работают, люди работают. 38 обращений зафиксировали, что в полицию было? Посмотреть надо. У нас все на фиксации идет в «Айкомеке», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев поручил разобраться в этом вопросе, и тех лиц, которые портят остановки, привлекать к ответственности. В этом году в городе установят еще 3 теплые остановки. Старые — обновят.

«Остановки — бутики, где цветы торгуют все эти остановки, которые допотопные подкрашивают, подделывают не пойдет. У нас есть эскиз, образец этих остановок. Отдайте его им пусть они работают. Терпеть этого никто не будет. Пускай меняют подходы», — обозначил аким.

Еще одна из частых жалоб в «Айкомек» — вывоз снега. В основном жалуются жильцы многоэтажек. Марат Жундубаев дал поручение руководителю отдела жилищных отношений провести работу с ОСИ и ПТ. А полиции штрафовать руководителей обслуживающих организаций за несвоевременный вывоз снега.

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