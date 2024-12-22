Ущерб, причиненный хищением бюджетных средств возместил управлению спорта Костанайской области сотрудник высшей школы олимпийского мастерства. Изначально тренер по шорт-треку Николай Федоренко обвинялся в присвоении почти шести миллионов тенге и в легализации денег, полученных преступным путем. Но, в ходе процесса, прокуратура отказалась от части обвинений, и потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Сотрудник госучреждения «Высшая школа мастерства» областного управления физкультуры и спорта, Николай Федоренко, обвинялся в изготовлении фиктивных отчетов, увеличении затрат на выезды спортсменов на соревнования и сборы. Деньги он, якобы, вносил на свой депозит, незаконно их легализуя. Изначально, сумма начисленных средств достигала почти шести миллионов тенге. Но Федоренко, в ходе процесса, указал на неточности в предоставленных суду документах. Так, не были взяты во внимание сделанные им возвраты, например, по одному из отчетов, больше чем на миллион тенге. На одном из последних заседаний прокурор сообщил, что у обвинения появились объективные сомнения по статье о вовлечении денег в незаконный оборот, полученных преступных путем. Эти факты достоверно не подтверждены. Суд сделал соответствующее постановление.

«Постановил: исключить из обвинения Федоренко обвинения по статье 218-ой УК, уголовное дело в этой части прекратить, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинений. Окончательное обвинение предъявлено в ходе судебного следствия по статье 189 часть 1», — сказала судья Анара Шаймурунова.

То есть из обвинения была исключена статья о легализации денег, полученных преступным путем. Да и сумма ущерба, нанесенного в результате хищений, в итоге была снижена больше чем в два раза, до 2,5 миллионов тенге. Этот нанесенный вред Федоренко потерпевшей стороне, областному управлению физкультуры и спорта, полностью погасил.

«Потерпевшей стороной заявлено ходатайство о примирении. Произошло заглаживание материального ущерба, признание вины подсудимым в этой части, и встречное заявление о прекращении уголовного дела. Стороны выразили свое согласие», — сказала судья.

В итоге дело судом прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также в адрес Департамента экономических расследований, которые вели это дело на досудебной стадии, вынесено частное постановление. Согласно ему руководитель ведомства должен обратить внимание на процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия, и принять соотвествующие меры в отношении виновных лиц, допустивших нарушения закона.

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