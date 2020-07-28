Освободить онлайн-торговцев от налогов просят в Казахстане

Министерство торговли и интеграции Казахстана предлагает внести поправки в Налоговый кодекс в поддержку бизнесменов, занимающихся электронной торговлей, передает zakon.kz.

В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в Налоговом кодексе нормы по освобождению от уплаты КПН и ИПН индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода, — сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства.

Кроме того, для стимулирования использования безналичных платежей было предложено снизить комиссии межбанковских переводов и эквайринга.

Нами оказана прямая поддержка начинающим и опытным предпринимателям по продвижению на интернет-платформах. Сегодня прорабатываем страновые партнерства по выводу наших казахстанских компаний на международные онлайн торговые площадки как Alibaba, Amazon, Yandex, Ozon, Shopify. Например, отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве «Золотого поставщика». Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса, — добавил глава Минторговли.

Также принимаются меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок. По словам министра, всего на казахстанском рынке пока функционируют 13 платформ, имеющих порядка 20 категорий товаров и услуг.

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