Освобождение или отсрочка от армии: новую функцию запустили в Казахстане.

Казахстанцы призывного возраста получили возможность узнать свой статус об освобождении или отсрочке от армии по SMS, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

На своей странице в Instagram Багдат Мусин сообщил, что новая функция стала доступна сегодня, 1 марта.

«Буквально несколько месяцев назад я посещал один из столичных военкоматов, где мы вместе с представителями Минобороны обсуждали планы по цифровизации этой сферы, одной из задач, помню, стало избавление от излишней беготни за справками для освобождения или отсрочки от призыва. Для этого было необходимо интегрировать между собой несколько систем. И сегодня мы уже имеем свои результаты. С 1 марта этого года узнать свой статус о прохождении воинской службы можно будет заранее, без предоставления всевозможных справок и документов«, — написал министр. По его словам, проактивная госуслуга предоставит информацию об освобождении и отсрочке казахстанцев от призыва в армию. «Мужчины призывного возраста, у нас это 18-27 лет, будут получать уведомления на свой номер телефона пока по двум статусам: освобождение либо отсрочка. Отмечу, что сообщения получат только зарегистрированные в базе мобильных граждан казахстанцы», — подчеркнул Багдат Мусин. Как указывается, сегодня уже более 300 тысяч призывников получили SМS-сообщения от 1414.

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