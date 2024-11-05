В СМУС Костанайской области рассмотрено дело в отношении жителя Карабалыкского района. Его судили за нападение на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Подсудимый препятствовал требованиям сотрудников патрульной полиции. На своем автомобиле он намеренно совершил наезд на двух сотрудников, причинив последним телесные повреждения.
Подсудимый в суде вину не признал.
Судом признано в качестве смягчающих обстоятельств — преклонный возраст подсудимого, состояние здоровья.
Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.
Мера пресечения в виде «содержания под стражей» заменена на более мягкую меру. Осужденный освобожден из-под стражи в зале суда.
Кроме того, с осужденного в счет компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего судом взыскано по 500 000 тенге.