В Казахстане планируют повысить до 20% ставку по НДС. Но для некоторых секторов данный налог будет снижен. Об этом сообщил министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает LS.

Отвечая на вопрос корреспондента LS, он пояснил, что для некоторых отраслей предполагается дифференцированная ставка. Точно планируется установить 0% для сельского хозяйства. Это будет сделано для развития обрабатывающей промышленности. О реформах здесь, по словам Жумангарина, можно говорить после того, как «поднимем сферу».

Также планируется сниженный НДС в фармацевтике, максимум 5%.

Обсуждается либо сниженная, либо текущая ставка в производстве продуктов питания.

«Это все обсуждается. Если первые две отрасли мы для себя определили, то по остальным будем считать. У нас есть время и группа людей, которые этим занимаются», – заверил он.

Что касается предложения снизить порог по НДС с 78,6 млн тенге до 15 млн тенге, министр уточнил, что данный уровень также рассматривается. Хотя предложенный вариант наиболее вероятен.

Он пояснил, что в данном вопросе ведутся подсчеты по влиянию на бизнес в различных секторах.

При этом, по словам спикера, 80% бизнеса страны работает в пределах 15 млн тенге. Задачей правительства является охват оставшихся 20%.

Отвечая на уточняющий вопрос LS, какие варианты рассматриваются, Жумангарин сообщил, что разные. Это могут быть 10 млн тенге или 0 тенге, как в ряде европейских стран (Швеция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Франция, Люксембург).

«Но мы точно не рассматриваем белорусский вариант (30,1 млн тенге)», – пояснил он.

Между тем, во время беседы с журналистами в Алматы, Жумангарин рассказал, что влияние налоговых реформ на инфляцию может составить 4,5%.

Вместе с тем, говоря о решении снизить порог по НДС Жумангарин заметил, что у соседних стран данный показатель ниже. В Казахстане же с высоким порогом крупный и средний бизнес раздробились, чтобы не платить налог.

«Когда мне говорят «вы должны найти другие источники пополнения бюджета, вы должны заняться налоговым администрированием, вы должны вытащить из тени и т.д», мы это будем делать и делаем. В прошлом году мы вытащили из тени 1,3 трлн тенге. Пускай мы в этом году вытащим из тени еще 2 трлн тенге. Пускай, за счет налогового администрирования еще 1 трлн, но этого тоже не хватает. Нам прежде всего надо решить вопрос о бюджете. В этом суть реформы, на самом деле», – заявил министр.

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