Погоду на большей части Казахстана будет формировать северо-западный циклон.

Ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, 30-31 января на востоке, 31 января на севере страны прогнозируются сильные снегопады, метель, порывистый ветер, туман. 30-31 января на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололедными явлениями.

Лишь в западных областях республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

Температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны понизится до –20…–28°C, днем уже 1 февраля столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

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