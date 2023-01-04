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От 100 тысяч тенге или арест. Казахстанцев начали наказывать за выезд на закрытые трассы

За выезд на закрытые из-за непогоды трассы казахстанских водителей начали штрафовать, сообщили в МВД.

К примеру, с 3 января в Карагандинской области закрыты все дороги, но некоторые водители всё равно отправились в путь, где их ждали дежурные патрульные экипажи. Трое водителей не подчинились требованиям полицейских об остановке, и теперь их ждёт штраф в 30 МРП (103 500 тенге) или арест до 15 суток за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.

Осенью правительство Казахстана приняло постановление с мерами по противодействию нарушителям ограничений на трассах. В соответствии с документом, в непогоду на закрытых трассах выставляются полицейские посты, которые останавливают водителей. Неподчиняющиеся требованиям полицейских несут административную ответственность.

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