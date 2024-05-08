От 15 до 65 тысяч тенге стоит путевка в детский лагерь в Костанае

В нашем регионе есть 11 загородных лагерей, 2 из них частные. В этом году на летний отдых планируется отправить более 9000 детей. По данным управления образования, цена на такой отдых варьируется от 15 до 65 тысяч тенге.

«В первую очередь, конечно, планируется отдых детей из социально-уязвимых категорий. На эти цели из фонда «Всеобуч» планируется выделить порядка 167 миллионов тенге. В прошлом году, порядка 6700 детей социально-уязвимых категорий отдохнули на пришкольных площадках, в лагерях за счет фонда «Всеобуч», в том числе именно в загородных лагерях 1858 детей», — Анна Лазарева, пресс-секретарь Управления образования акимата Костанайской области.

В этом году в летние лагеря планируется отправить более 9000 детей со всего региона. В первую очередь из социально-уязвимых категорий. Один из частных лагерей Костаная — Болашак, ежегодно в нем отдыхает около 3000 детей.

«Стоимость путевки в этом году 65 тысяч за 10 дней, туда входит пятиразовое питание, программа, ну организация досуга детей. У нас старт продаж начался 1 марта, за март месяц все путевки были разобраны. Как ни странно, на сегодняшний день лагери пользуются большой популярностью. Мы также поддерживаем контакт со своими коллегами и тоже знаем, что ситуация такая, что путевок прям не хватает у нас, скажем так востребованность есть», — Марина Казкенова, представитель детского лагеря.

Сейчас, мониторинговая группа управления образования занимается приемкой загородных лагерей. Плюс ко всему, в области будут работать 746 пришкольных и 15 палаточных лагерей. В общем, планируется задействовать более 95 тысяч детей.

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