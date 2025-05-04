МВД анонсировало законодательное закрепление нового штрафа — за превышение средней скорости на дорогах страны, пишет digitalbusiness.kz

Как будут наказывать?

За превышение скорости на 60 км/ч и более будет налагаться штраф в размере 40 МРП (чуть больше 157 тысяч тенге в 2025 году). Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев подчеркивает, что на пригородных трассах, где уже внедрен контроль средней скорости, зафиксировано около 15 тысяч таких правонарушений.

Второе важное изменение

— За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к дорожно-транспортному происшествию, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев. Теперь в целях соразмерности наказания, если выезд на встречную полосу приведет к дорожно-транспортному происшествию, то за это водители будут лишены права на 9 месяцев, — пояснил Султанбаев.

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