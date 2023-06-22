От 18 до 20 лет. В Костанае задержана группа вымогателей

В Костанае задержана группа вымогателей, передает Polisia.kz.

Группа состояла из трех молодых людей, в возрасте от 18 до 20 лет.

– Вымогатели, используя малозначительный повод в отношении 21-летнего местного жителя, требовали у него денежные средства в размере 6 млн тенге. При этом, вымогатели удерживали потерпевшего на съемной квартире, а также вывозили его за пределы города, где избивали и угрожали физической расправой, – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе неправомерных действий вымогателям удалось завладеть денежными средствами в сумме 1 млн тенге, однако на этом попытки легкой наживы в отношении потерпевшего не закончились и они продолжили требовать с него деньги. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего сотрудниками УБОП ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые.

– По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям 194 часть 3 “Вымогательство в крупном размере” и 126 часть 2 “Незаконное лишение свободы, группой лиц по предварительному сговору” УК РК, – уточнил Серик Байгонов.

В настоящее время двое участников группы арестованы, третий находится под домашним арестом.

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