«От 208 тысяч тенге»: сколько казахстанцев уже получили соцвыплату

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, скольким казахстанцам была назначена специальная социальная выплата за работу во вредных условиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С начала года уже 8476 гражданам была назначена выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего эта получением выплаты обратилось более 9 тысяч человек.

За назначением выплаты из двух источников (бюджет и пенсионный фонд) обратились 2 840 человек. За назначением выплаты из четырех источников (бюджет, пенсионный фонд, сам работодатель и страховая компания) обратилось 6 415 человек.

342 людям было отказано в назначении спецсоцвыплаты в связи с несоответствием обязательным условиям.

Среди регионов больших всех обратившихся было в Карагандинской области, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Напомним, что с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Для ее получения необходимо достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд в течение семи лет. Средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге. Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста

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