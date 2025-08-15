На сегодня в Костанае в очереди на бесплатные земельные участки от государства стоит около 42 000 человек. Эта очередь не сдвигалась с места очень давно. Однако, в этом году микрорайон Кунай определили некой площадкой для распределения земельных участков.

Но, у некоторых костанайцев будет возможность приобрести еще и вот такой готовый дом. Кстати, таких здесь имеется 124 и о них мы снимали сюжеты уже не один раз.

К слову, стартует цена на эту недвижимость от 29 миллионов тенге. Напомним, 1 июля в Костанае началась актуализация очереди по госпрограмме индивидуального жилищного строительства. Однако, пока, на что-то претендовать могут только первые три тысячи человек. В городском акимате пояснили, что это сделано во избежание ажиотажа среди населения.

«На сегодняшний день прошли актуализацию 1300 человек из низ 860 человек — из ближайших 3000. Я думаю, до конца августа мы пул очередников соберем, и уже в сентября планомерно, как предполагалось, начнем принимать заявления на предоставление земельных участков»,-сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Марат Темирбаев отметил, что по всем интересующим вопросам можно обратиться в службу Айкомек по номеру 109, а уже для актуализации своих данных нужно обращаться в отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная. Их фронт-офис расположен по адресу: улица Алтынсарина, 128. А что касается готовых домов, то их можно купить за наличный расчет и через кредиты банков второго уровня. Однако, в Кунае имеются дополнительные, так сказать, уже нарезанные участки, которые тоже ждут своих хозяев. В общем их 1668, примерно по 7 соток.

«Людям будут предлагаться, право выбора, либо дом хотите купить уже готовый, либо земельный участок получить пустой для строительства. Однако, хочу отметить, строительство в данном микрорайоне будет вестись в соответствие с утвержденными согласно плана детальной планировки»,-сказал Марат Темирбаев.

С эскизами также можно ознакомиться в отделе архитектуры. Таким образом, тем, кто соберется строить дом самостоятельно, нужно будет выдержать определенный дизайн и цветовую гамму строения. Марат Темирбаев подчеркнул, что актуализация очереди продлится до 1 сентября, поэтому, костанайцам стоит поторопиться.

