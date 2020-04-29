От 3 до 10 тысяч тенге предлагали полицейским в качестве взятки в Костанайской области

Всего департаментом Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области в первом квартале зарегистрировано 44 коррупционных преступлений, три из которых — факты дачи взятки сотрудникам дорожной полиции.

Так, 15 апреля приговором суда №2 города Костанай за дачу взятки полицейским за непривлечение к административной ответственности осужден житель области. Сумма взятки составила 10000 тенге. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 75000 тенге.

Аналогичный факт имел место в январе. Автомобиль был остановлен сотрудником районного подразделения полиции. Водителем за непривлечение к административной ответственности была предложена взятка инспектору полиции в размере 3 тысяч тенге. Страж порядка незамедлительно обратился в компетентные службы с информацией о неправомерных действиях водителя.Мужчина Костанайским районным судом признан виновным и осужден к штрафу в размере 22500 тенге.

«Такие мягкие наказания указанным лицам назначены с учетом того, что подозреваемые полностью признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. В целом, согласно Уголовному кодексу максимальным наказанием для взяткодателя является лишение свободы сроком до 15 лет, с конфискацией имущества, пожизненным лишением прав занимать должности на государственной службе и иные должности, а также выплата кратного штрафа. В свою очередь гражданин, сообщивший о факте коррупции или иным образом оказывающий содействие в борьбе с ней, освобождается от уголовной ответственности и находится под защитой государства», — отметили в департаменте агентства по противодействию коррупции по Костанайской области

Антикоррупционная служба напоминает гражданам, что в случае столкновения с фактами коррупционных проявлений, необходимо обратиться по номеру дежурной части Антикоррупционной службы 914-222, либо в республиканский колл-центр горячей линии 1424.

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