От 3 до 20 тысяч тенге: кому в Казахстане выдают зарплату ежедневно

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Работодатели разместили более 300 вакансий с ежедневными выплатами в 2022 году.
В топ самых востребованных профессий, которые позволяют получать свои деньги в конце дня, а не ждать конца месяца, вошли курьеры и водители, сообщает HeadHunter, передаёт informburo.kz
Компания проанализировала вакансии и резюме соискателей и пришла к выводу, что сферы, где можно получать деньги сразу, становятся всё более востребованными как среди соискателей, так и работодателей.
На ежедневную оплату претендуют:
- водители;
- курьеры;
- комплектовщики;
- разнорабочие;
- грузчики;
- кассиры;
- повара;
- официанты;
- промоутеры;
- флористы.
Заработок таких специалистов составляет от 3 до 20 тысяч тенге.
«За текущий период 2022 года на платформе в Казахстане разместили более 300 вакансий с ежедневными выплатами. 48% из них — о найме курьеров», – сообщили в HeadHunter.
Отмечается, что работодатели порой даже не требуют опыта работы или диплом о высшем образовании, достаточно таких качеств, как пунктуальность и ответственность.
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