От 3 до 20 тысяч тенге: кому в Казахстане выдают зарплату ежедневно

В топ самых востребованных профессий, которые позволяют получать свои деньги в конце дня, а не ждать конца месяца, вошли курьеры и водители, сообщает HeadHunter, передаёт informburo.kz

Компания проанализировала вакансии и резюме соискателей и пришла к выводу, что сферы, где можно получать деньги сразу, становятся всё более востребованными как среди соискателей, так и работодателей.

На ежедневную оплату претендуют:

водители;

курьеры;

комплектовщики;

разнорабочие;

грузчики;

кассиры;

повара;

официанты;

промоутеры;

флористы.

Заработок таких специалистов составляет от 3 до 20 тысяч тенге.

«За текущий период 2022 года на платформе в Казахстане разместили более 300 вакансий с ежедневными выплатами. 48% из них — о найме курьеров», – сообщили в HeadHunter.

Отмечается, что работодатели порой даже не требуют опыта работы или диплом о высшем образовании, достаточно таких качеств, как пунктуальность и ответственность.