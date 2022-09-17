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От 3 до 20 тысяч тенге: кому в Казахстане выдают зарплату ежедневно

Фото из открытых источников

Работодатели разместили более 300 вакансий с ежедневными выплатами в 2022 году.

В топ самых востребованных профессий, которые позволяют получать свои деньги в конце дня, а не ждать конца месяца, вошли курьеры и водители, сообщает HeadHunter, передаёт informburo.kz

Компания проанализировала вакансии и резюме соискателей и пришла к выводу, что сферы, где можно получать деньги сразу, становятся всё более востребованными как среди соискателей, так и работодателей.

На ежедневную оплату претендуют:

  • водители;
  • курьеры;
  • комплектовщики;
  • разнорабочие;
  • грузчики;
  • кассиры;
  • повара;
  • официанты;
  • промоутеры;
  • флористы.

Заработок таких специалистов составляет от 3 до 20 тысяч тенге.

«За текущий период 2022 года на платформе в Казахстане разместили более 300 вакансий с ежедневными выплатами. 48% из них — о найме курьеров», – сообщили в HeadHunter.

Отмечается, что работодатели порой даже не требуют опыта работы или диплом о высшем образовании, достаточно таких качеств, как пунктуальность и ответственность.

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