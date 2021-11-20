«От 30 до 250 тысяч тенге» — в Антикоре рассказали о взятках за водительские права

Во сколько нарушителям обходилась незаконная помощь в получении водительских удостоверений и что изменится в процедуре выдачи прав после выявления коррупционных фактов, рассказали в Агентстве по противодействию коррупции Tengrinews.kz.

По данным ведомства, всего за 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 14 досудебных расследований по фактам незаконного получения водительских прав.

«Все эти преступления зарегистрированы в Костанайской области — 11 фактов и Акмолинской области — 3 факта. За пособничество незаконному прохождению теоретических и практических экзаменов привлечено к уголовной ответственности 5 лиц, в том числе 3 руководителя различных уровней и 2 физических лица«, — сообщили в Антикоре.

Что касается размера незаконного вознаграждения за помощь в получении водительских удостоверений, то в агентстве отметили, что сумма по зафиксированным фактам варьируется от 30 тысяч до 250 тысяч тенге.

В Антикоррупционной службе также рассказали, что служит причинами фактов продажи водительских прав и незаконной помощи в их получении.

«Коррупционные контакты случаются из-за завышенной сложности тестовых вопросов на экзамене, наличия бюрократических процедур при его прохождении, дискреционных полномочий у экзаменатора и администраторов информационной системы тестирования», — отметили в ведомстве.

Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях в процедуре выдачи водительских прав, в Антикоре сообщили, что в настоящее время прорабатываются практические решения по идентификации лиц, проходящих сдачу экзаменов для получения водительских удостоверений, а также исключения возможности удаленного доступа к тестовым вопросам трех лиц. Наряду с этим прорабатываются вопросы цифровизации процессов подачи документов для получения водительских удостоверений.

Напомним, ранее Антикор раскрыл схему масштабного мошенничества в спецЦОНах в Акмолинской и Костанайской областях. Вместо будущих водителей в этих регионах экзамены за деньги сдавали подставные люди. Предполагается, что таким образом права незаконно получили более тысячи водителей.

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