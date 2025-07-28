С 1 января его начнут оформлять гражданам из уязвимых категорий — групп D и E, т.е. тем, кто оказался в кризисной или экстренной жизненной ситуации. В Казахстане принят закон, предусматривающий важные изменения в системе обязательного социального медицинского страхования.

Если взносы в ОСМС временно не оплачиваются, то статус застрахованного сохраняется на определённый срок, и человек всё равно может получить бесплатную медицинскую помощь.

«Бывают разные обстоятельства у человека, он был трудоустроен и регулярно оплачивал взносы, но лишился работы и доходов. Соответственно, ему в течение 6 месяцев будут оказывать услуги ОСМС в полном объеме. Но при этом, хотелось бы обратить внимание, что задолженность за эти 6 месяцев должна быть оплачена», — говорит и.о.директора НАО «ФСМС» по Костанайской области Сауле Аймухамбетова.

С 2026 года для некоторых категорий граждан вырастет сумма взносов в ОСМС. Это коснётся тех, кто зарабатывает свыше 1,5 млн тенге в месяц, они будут платить около 34 тысяч тенге в качестве ежемесячного взноса. А граждане с доходом свыше 3–4 миллионов будут вносить до 102 тысяч тенге в месяц. Все изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

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