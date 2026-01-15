По данным Бюро национальной статистики, в декабре 2025 года в Казахстане зафиксировано рекордное за последние три года количество сделок купли-продажи жилья. Всего за месяц казахстанцы совершили 53 128 сделок, что почти на 34% больше, чем в ноябре.

Эксперты связывают всплеск активности с ожиданием налоговой реформы — повышением ставки НДС с 12% до 16%. Покупатели стремились приобрести недвижимость до возможного удорожания.

Как отмечает Антон Дели, пик спроса пришёлся на ноябрь, когда рынок был наиболее активным. В декабре темпы несколько снизились, однако интерес к покупке жилья по-прежнему оставался высоким. При этом продавцы начали повышать цены заранее — ещё с августа прошлого года. В результате, по его словам, практически всё вторичное жильё подорожало на 15–20%.

В Костанай рост цен особенно заметен. Сегодня средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет около 480 тысяч тенге, улучшенное вторичное жильё продаётся в диапазоне 400–450 тысяч тенге , а в так называемых «хрущёвках» цены стартуют от 350 тысяч тенге за квадрат. Если раньше однокомнатную квартиру в старом доме можно было купить за 12–13 млн тенге, то сейчас минимальная цена составляет около 15 млн.

Подорожание затронуло и рынок аренды. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в Костанае может обходиться в 150–200 тысяч тенге в месяц.

По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы цены на недвижимость продолжат расти, особенно в сегменте новостроек. Уже к февралю стоимость квадратного метра может увеличиваться поэтапно — в зависимости от стадии строительства объекта. В перспективе цена в новостройках может достигнуть 550 тысяч тенге за квадрат, а в отдельных премиальных жилых комплексах уже сейчас фиксируются предложения по 600 тысяч тенге.

При этом Антон Дели отмечает, что сравнение цен Костаная с Астана не всегда корректно: в столице стоимость жилья также сильно различается в зависимости от района. В Костанае же в некоторых локациях цены действительно завышены, но, как подчёркивает эксперт, «спрос формирует предложение».

Специалисты советуют покупателям ориентироваться на текущую ситуацию на рынке и принимать решения заранее, до очередного витка удорожания. При этом Костанай продолжает активно застраиваться: крупные проекты реализуются в микрорайонах Юбилейный, ГАИ и районе КСК. Наибольшим спросом у покупателей по-прежнему пользуются микрорайоны №7, 8 и 9, район КЖБИ и центральная часть города.

