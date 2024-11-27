Цены на яйца категории С1 и региональные различия представили в Комитете торговли министерства торговли и интеграции РК. Согласно официальным данным Бюро национальной статистики, стоимость яиц категории С1 за последнюю неделю увеличилась на 0,1%. На сегодняшний день средняя цена за десяток яиц данной категории на торговых полках составляет 540 тенге. Цены на яйца варьируются в зависимости от региона. В столице средняя стоимость десятка яиц категории С1 составила 609 тенге, в то время как минимальная цена была зафиксирована в Петропавловске – 462 тенге.
В других регионах цены колеблются следующим образом:
Алматы — 600 тенге
Шымкент — 530 тенге
Актау — 569 тенге
Усть-Каменогорск — 584 тенге
Тараз — 483 тенге
Кызылорда — 479 тенге
Костанай — 497 тенге
Актобе — 493 тенге
Атырау — 498 тенге
Туркестан — 498 тенге
Жезказган — 547 тенге
Кокшетау — 500 тенге
Караганда и Уральск — 518 тенге
Конаев — 574 тенге
Павлодар — 520 тенге
Семей — 516 тенге
Талдыкорган — 552 тенге
«Бюро национальной статистики проводит оценку стоимости яиц первой категории в областных центрах и городах республиканского значения, на рынках, в магазинах и торговых сетях. Опрос включает имеющиеся в продаже яйца, а стоимость отслеживается в течение года. Для предотвращения необоснованного роста цен на яйца в 2024 году был подписан Меморандум с Ассоциацией яичных производителей и Союзом птицеводов, который устанавливает максимальную отпускную цену яиц от производителей на уровне 51,5 тенге за штуку со склада фабрики. Это максимальная цена для яиц первой категории, как в лотках, так и в рассыпном виде. Важно отметить, что яйца С1, упакованные в коррекс, продаются дороже из-за стоимости упаковки и других расходов птицефабрик. Условия Меморандума не распространяются на яйца, упакованные в коррекс. Цена продукции зависит от множества факторов, таких как поставки от мелких оптовиков в магазины у дома и крупные оптовые поставки с птицефабрик на рынки. Крупные торговые сети заключают долгосрочные контракты с производителями», — сообщает комитет торговли.
По данным комитета торговли, с начала 2024 года было выявлено 4398 нарушений, в том числе 197 случаев необоснованного повышения цен на яйца. В ответ на это 3636 субъектам торговли были вынесены предупреждения, а 762 — подвергнуты штрафам.