Цены на яйца категории С1 и региональные различия представили в Комитете торговли министерства торговли и интеграции РК. Согласно официальным данным Бюро национальной статистики, стоимость яиц категории С1 за последнюю неделю увеличилась на 0,1%. На сегодняшний день средняя цена за десяток яиц данной категории на торговых полках составляет 540 тенге. Цены на яйца варьируются в зависимости от региона. В столице средняя стоимость десятка яиц категории С1 составила 609 тенге, в то время как минимальная цена была зафиксирована в Петропавловске – 462 тенге.

В других регионах цены колеблются следующим образом:

Алматы — 600 тенге

Шымкент — 530 тенге

Актау — 569 тенге

Усть-Каменогорск — 584 тенге

Тараз — 483 тенге

Кызылорда — 479 тенге

Костанай — 497 тенге

Актобе — 493 тенге

Атырау — 498 тенге

Туркестан — 498 тенге

Жезказган — 547 тенге

Кокшетау — 500 тенге

Караганда и Уральск — 518 тенге

Конаев — 574 тенге

Павлодар — 520 тенге

Семей — 516 тенге

Талдыкорган — 552 тенге

«Бюро национальной статистики проводит оценку стоимости яиц первой категории в областных центрах и городах республиканского значения, на рынках, в магазинах и торговых сетях. Опрос включает имеющиеся в продаже яйца, а стоимость отслеживается в течение года. Для предотвращения необоснованного роста цен на яйца в 2024 году был подписан Меморандум с Ассоциацией яичных производителей и Союзом птицеводов, который устанавливает максимальную отпускную цену яиц от производителей на уровне 51,5 тенге за штуку со склада фабрики. Это максимальная цена для яиц первой категории, как в лотках, так и в рассыпном виде. Важно отметить, что яйца С1, упакованные в коррекс, продаются дороже из-за стоимости упаковки и других расходов птицефабрик. Условия Меморандума не распространяются на яйца, упакованные в коррекс. Цена продукции зависит от множества факторов, таких как поставки от мелких оптовиков в магазины у дома и крупные оптовые поставки с птицефабрик на рынки. Крупные торговые сети заключают долгосрочные контракты с производителями», — сообщает комитет торговли.

По данным комитета торговли, с начала 2024 года было выявлено 4398 нарушений, в том числе 197 случаев необоснованного повышения цен на яйца. В ответ на это 3636 субъектам торговли были вынесены предупреждения, а 762 — подвергнуты штрафам.

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