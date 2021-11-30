От + 5 до -35. Какой погода будет в декабре

В декабре температура воздуха ожидается около нормы в южной половине Казахстана, выше нормы на 1° в северной половине и на западе страны. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части, меньше нормы — в юго-западной половине республики, больше нормы — в восточной половине и на крайнем северо-западе страны.

В начале месяца атмосферные фронты связанные с северо-западным циклоном с районов Скандинавии будут определять неустойчивую погоду в начале на западе, а затем и на остальной территории страны, ожидаются осадки, преимущественно снег, в южных регионах — дождь с переходом в снег. В середине месяца в горных и предгорных районах юго-восточной половины страны пройдут сильные осадки. А так же неустойчивая погода будет сопровождаться усилением ветра 15-23 м/с, с метелями, туманами и гололедными явлениями.

В первые дни декабря жителей большинства регионов порадует теплая погода с высоким температурным фоном:

в северной половине температура воздуха повыситься ночью от -10-18°С до 0,-8°С, днем от -3-8°С до -5+5°С;

на юге республики — ночью до -2+8°С, днем до +10+18°С.

В западных регионах, напротив, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0,-8°С, днем до 0,+7°С.

С середины первой декады с вторжением северо-западного антициклона из районов Баренцева моря прогнозируется понижение температуры воздуха:

на западе, северо-западе ночью до -7-15°С, днем до -5-11°С;

на севере, центре, востоке ночью до -18-26°С, днем до -10-18°С;

на юго-западе ночью до 0,-5°С, днем до +2+7°С;

в конце первой декады на юге, юго-востоке ночью до -5-13°С, днем до 0,-5°С;

В конце первой и в начале второй декады с очередным выносом теплых воздушных масс из районов восточного побережья Средиземного моря прогнозируется ослабление морозов.

Возвраты волн холода большей интенсивности в ночные часы до -27-35°С, днем до -18-25°С ожидаются в северных, восточных и центральных регионах республики в третьей декаде декабря. В западных и в южных регионах Казахстана температуры воздуха будут колебаться ночью от -5-15°С до 0,-5°С, днем от 0,-10°С до 0,+5°С.

Теплой погоды следует ожидать жителям южных и юго-восточных регионов в середине месяца, когда дневные температуры воздуха достигнут отметки +10°С.

Снег с метелями и усилением ветра ожидаются часто в северной половине и в горных предгорных районах Казахстана во второй и в третьей декадах месяца.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.