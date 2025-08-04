В пресс-службе Министерства труда и социальной зашиты населения (МТСЗН) решили напомнить и рассказать о том, какую помощь от государства получают многодетные семьи и награжденные матери в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Алтынай Сейсембаева, главный эксперт Департамента социальной помощи МТСЗН уточнила, что в целях социальной поддержки многодетным семьям в Казахстане выплачивается государственное пособие из республиканского бюджета вне зависимости от их дохода.
«На него могут претендовать семью, имеющие четырех и более проживающих совместно несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет», – подчеркнула специалист.
Стоит уточнить, что размеры пособий дифференцированы в зависимости от количества детей.
От 16 месячных расчетных показателей (МРП) на четырех детей (63 030 тенге) до 28 МРП на семерых (110 332 тенге).
Если в семье восемь и более детей, то на каждого ребенка выплачивается по 4 МРП (по 15 728 тенге).
В 2025 году в Казахстане МРП установлен в размере 3 932 тенге.
Кроме того, продолжила Сейсембаева, предусмотрено ежемесячное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» (6,4 МРП, или 25 165 тенге) и «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени (7,4 МРП, или 29 097 тенге).
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.