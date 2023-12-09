От 737 000 тенге. Вакансии с самой высокой зарплатой назвали в Минтруда РК

В Министерстве труда и социальной защиты населения проанализировали текущую ситуацию на рынке труда Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Вакансий стало меньше, но не во всех сферах

В ноябре на Электронной бирже труда было размещено 109 тысяч вакансий и 77 тысяч резюме. В сфере ЖКХ и благоустройства количество вакансий уменьшилось на 44 процента. Это объясняется завершением работ по подготовке к отопительному сезону.

Сокращение спроса, при чем, значительное отмечается в области туризма – отмечено на 51% меньше. Возможно, это связано с завершением турсезона.

В сфере маркетинга и СМИ наблюдался значительный рост. Число вакансий увеличилось на 144%.

«Тенденция сокращения количества вакансий в ноябре затронула большинство регионов страны, особенно ощутимо это проявилось в Западно-Казахстанской (минус 49 процентов), Кызылординской (минус 40 процентов) и Атырауской (минус 37 процентов) областях», — говорят в Минтруда.

По стране есть дефицит санитаров(-ок), помощников воспитателей, а также самих воспитателей. При этом с наибольшей конкуренцией сталкиваются учителя физкультуры и спорта, педагоги начальной школы и юристы.

Самые высокие зарплаты

Самый высокий размер зарплаты в ноябре работодатели предлагали начальникам смен в добывающей промышленности (в среднем от 758 тысяч тенге), экспертам-товароведам (от 750 тысяч тенге) и начальникам участков в добывающей промышленности (от 737 тысяч тенге).

При этом самые высокие зарплатные ожидания от соискателей были у директоров структурных подразделений предприятий добывающей промышленности (в среднем от 1,6 миллиона тенге), пилотов гражданской авиации и главных геологов – от 1,5 миллиона тенге соответственно.

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