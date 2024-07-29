От 85 до 900 тысяч тенге: какие зарплаты предлагает биржа труда в Казахстане

В июне 2024 года на электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 94,4 тыс. вакансий – от помощника воспитателя до командира аэробуса. Предлагаются самые разные оклады в зависимости от квалификации и трудности работы, сообщает Zakon.kz.

Важно отметить, что по сравнению с маем этого года количество вакансий возросло на 8,6 тыс., а количество резюме, наоборот, уменьшилось на 9,6 тыс.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, летом снизился спрос на фермеров, рабочих сельского хозяйства, промышленности, строительства и транспорта. При этом наиболее востребованными являются работники со средней квалификацией (32,8 тыс. вакансий, или 37%).

Вместе с тем в июне начинается традиционный поиск сотрудников образования – сегодня в РК нужно дополнительно 18,4 тыс. педагогов и воспитателей. Не хватает персонала в сфере услуг (16,4 тыс. вакансий), здравоохранения (8,9 тыс. вакансий) и строительства (8,5 тыс. вакансий).

Что касается потребности по регионам, то больше всего требуется рабочей силы в Атырауской (7 тыс. вакансий), Жамбылской (6,7 тыс. вакансий) областях, в Астане (6,7 тыс.) и Алматы (6,2 тыс. вакансий).

Самыми популярными профессиями в июне среди квалифицированного персонала оказались водители автомобилей (1,7 тыс. вакансий), медсестры (1,6 тыс. вакансий) и воспитатели (1,5 тыс. вакансий). При этом возрос спрос на PR-менеджеров (+1,2 тыс. вакансий), делопроизводителей (+948 вакансий) и инженеров по автоматизации (+235 вакансий).

И, наконец, о зарплатах. В июне наибольшую оплату работодатели предлагали главным строителям (в среднем от 662 тыс. тенге), проходчикам (от 612 тыс. тенге), а также разработчикам IT-приложений (от 563 тыс. тенге).

Со стороны соискателей наиболее высокие желаемые заработные платы запрашивали пилоты (в среднем от 1 млн тенге), капитаны судна ( от 933 тыс. тенге) и руководители структурных подразделений коммерческих предприятий (от 920 тыс. тенге).

Самые низкие оклады сегодня в Казахстане имеют:

уборщики территорий – от 85 тыс. тенге;

официанты – от 85 тыс. тенге;

служащие на транспорте – от 85 тыс. тенге;

архивариусы – от 85 тыс. тенге;

подсобные рабочие – от 90 тыс. тенге;

секретари – от 90 тыс. тенге;

помощники бухгалтера – от 90 тыс. тенге;

фельдшеры – от 140 тыс. тенге;

контролеры – от 150 тыс. тенге;

швеи – от 150 тыс. тенге.

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