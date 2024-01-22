От чего будет зависеть размер новых пенсионных взносов, сообщили в ЕНПФ

С 1 января 2024 года накопительная пенсионная система дополнилась новым компонентом — обязательными пенсионными взносами работодателя, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ РК.

Размер взносов будет зависеть от ежемесячного дохода работника и финансироваться за счет средств работодателей. В целях поддержания сбалансированной нагрузки на работодателя взносы будут перечисляться с поэтапным увеличением взноса:

с 1 января 2024 года – 1,5 процента;

с 1 января 2025 года – 2,5 процента;

с 1 января 2026 года – 3,5 процента;

с 1 января 2027 года – 4,5 процента;

с 1 января 2028 года – 5,0 процента.

Поэтапное внедрение взносов, а также отнесение их к вычетам из налогооблагаемого дохода предусмотрено для сглаживания нагрузки на работодателя. Кроме того, согласно законодательству, взносы должны уплачиваться не за всех работников, а только за тех, кто родился в 1975 году и позднее.

Введение с 2024 года взносов будет способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения работника после его выхода на пенсию.

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