«От героев былых времен….» — Память о Великой Отечественной войне

Песня «От героев былых времен….» Исполняет Войтова София, 6 лет, праправнучка стрелка Ивана Еремеевича, без вести пропавшего под Смоленском в 1942 году.

Это военно-патриотическая песня, любимая всеми советскими людьми. У миллионов людей, как только они услышат ее первые строки, невольно по щекам катятся слезы. Это слезы грусти и гордости за своих предков. Со дня окончания войны прошло уже 76 лет, но память живет в каждой семье. Мы гордимся тем, что в нашей семье был предок, который в составе советской армии участвовал и победил в той страшной войне, подарив нам мирное и чистое небо!

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