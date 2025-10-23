В 2025–2026 учебном году в Казахстане стартует пилотный проект «Приобщение к труду и профессиям с раннего возраста». В нём примут участие 100 дошкольных организаций по всей стране — 62 государственных и 38 частных детских садов.
Цель проекта
Главная задача программы — формирование у детей трудолюбия, ответственности и настойчивости, а также развитие уважительного отношения к труду и различным профессиям.
Программа рассчитана на воспитанников 4–5 лет и адаптирована под их возрастные особенности. Через игровые формы и практические занятия дети будут знакомиться с основами разных профессий и приобретать элементарные трудовые навыки.
Что даст проект
Инициатива направлена на развитие у дошкольников умения работать в коллективе, повышение интереса к труду и формирование у них первых представлений о будущей профессиональной деятельности.
По мнению специалистов, проект станет важным шагом в системе профориентации и поможет воспитать поколение, для которого труд — не обязанность, а осознанный выбор и источник самореализации.
