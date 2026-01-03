В рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по цифровизации всех сфер, включая образование, Правительство Республики Казахстан реализует масштабный комплекс мер по внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов.

По его словам, Министерство просвещения приступило к созданию национальной системы цифровых профилей и Национальной образовательной платформы. Для этого будет модернизирована Национальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем информации для всех LMS — электронных дневников и журналов. Консолидированные данные будут размещены на государственной облачной платформе QazTech.

Ожидается, что внедрение ИИ-решений позволит существенно снизить рутинную нагрузку на педагогов. В частности, ИИ-агенты смогут помогать при подготовке к педагогическим советам и выполнении административных задач.

Кроме того, с 2026–2027 учебного года в пилотных регионах для малокомплектных школ планируется запуск проекта «Qazaq Digital Mektebi», в рамках которого будут применяться ИИ-репетиторы. В течение 2026 года более 200 тысяч педагогов получат практические навыки работы с искусственным интеллектом.

Отдельный акцент будет сделан на повышении ИИ-грамотности среди учащихся. Также в первой половине 2026 года рабочая группа при Министерстве просвещения выработает рекомендации по внесению изменений в законодательство и оценит эффективность пилотных проектов по применению ИИ в сфере образования.

«Таким образом, Правительство обеспечит цифровой фундамент, который позволит с помощью ИИ-агентов снизить нагрузку на педагогов и упростить получение государственных услуг для граждан», — заключил Асылбек Ахметжанов.

