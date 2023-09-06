От каких налогов освободят казахстанцев, рассказал министр финансов

Заместителя премьер-министра — министра финансов Ерулана Жамаубаева спросили, какие виды платежей уберут из Налогового кодекса в соответствии с поручением Главы государства, которое он озвучил 1 сентября в Послании, передает Tengrinews.kz.

По словам Жамаубаева, из нового Налогового кодекса уберут в основном сборы.

«У нас два-три налога системообразующие. Это корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и налог на добычу полезных ископаемых. Они, естественно, останутся. А вот таки мелкие пошлины, может быть, за рекламу, или еще за что-то, сборы – сократятся», — сказал министр финансов в кулуарах Мажилиса.

Заместитель премьер-министра сообщил, что в ближайшее время после обсуждения на правительственном уровне будет опубликован проект Нового налогового кодекса, где можно увидеть все изменения.

Напомним, что в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости полной цифровизации налогового контроля и сокращения на 30 процентов форм налоговой отчетности.