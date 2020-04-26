От коронавируса может погибнуть 1% населения планеты — исследование

Ученые отмечают, что в случае, если коронавирусом постепенно заразится более 70% населения страны, она потеряет около 1% населения, передает zakon.kz со ссылкой на исследование итальянских ученых.

В рамках исследования, ученые анализировали один из центров эпидемии в стране, в котором жили 47 тысяч человек. Основное отличие этого исследования от других — ученые не стали использовать официальную статистику заражения и смертности, которая считается ненадежной. В рамках своей работы ученые использовали статистику и результаты массовых анализов, которые появились позже — они дают возможность определить реальное количество смертей от коронавируса, а также настоящее число инфицированных.

В Италии в одном из эпицентров эпидемии за первые 40 дней смертность была в пять раз выше, чем в этот же период за предыдущие годы. Данные брались из семи муниципалитетов к югу от Милана в регионе Ломбардия, в котором живут 47 тыс. человек.

Информацию о числе смертей в исследуемом районе, а также о возрасте и поле умерших собирает Итальянский институт статистики (INSTAT). В 2020 году собрана статистика по 4 апреля включительно. Оказалось, что за 40 дней в 2020 году смертность составила в пять раз больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет — 341 умерших против 70.

В этом же районе, когда начали массово проводить тесты на антитела, выяснилось, что уровень заражения вирусом составил по разным городам от 21% до почти 80% — в среднем около 40% всего региона. При этом показатель был бы намного выше, если бы не локдаун, который ввели 23 февраля.

На этой статистике ученые выяснили, что летальность коронавируса составляет 1,29% от всех заразившихся. При этом летальность вируса для людей младше 60 лет составляет всего 0,05%, а для пожилых — 4,25%.

Ученые отмечают, что в случае, если коронавирусом постепенно заразится более 70% населения страны, она потеряет около 1% всех людей. При этом такой показатель может случиться не за одну волну эпидемии, а за несколько.

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