От коронавируса умер «Человек-амфибия» Владимир Коренев

Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался от коронавируса, передает zakon.kz.
Об этом сообщила РБК дочь артиста Ирина Коренева.
Ему было 80 лет.
Также актер известен по ролям в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и других.
С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас — Электротеатр Станиславский). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).
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