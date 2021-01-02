От коронавируса умер «Человек-амфибия» Владимир Коренев

Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом сообщила РБК дочь артиста Ирина Коренева.

Ему было 80 лет.

Также актер известен по ролям в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и других.

С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас — Электротеатр Станиславский). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).

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