От коронавируса умерла женщина в Костанайской области

Как сказано на сайте coronavirus2020.kz, в Казахстане зарегистрировано два летальных случая от коронавируса.

В городе Нур-Султан скончался мужчина 1951 года рождения.

В Костанайской области — женщина 1965 года рождения.

Итого по Казахстану 37 летальных случаев.

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