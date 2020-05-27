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От коронавируса умерла женщина в Костанайской области

russian.rt.com

COVID-2019 в Казахстане

8969 - зарегистрированно

4613 - выздоровевших

37 - летальных случаев

127 - в Костанайской области

Как сказано на сайте coronavirus2020.kz, в Казахстане зарегистрировано два летальных случая от коронавируса.

В городе Нур-Султан скончался мужчина 1951 года рождения.

В Костанайской области — женщина 1965 года рождения.

Итого по Казахстану 37 летальных случаев.

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