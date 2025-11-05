В Костанайской области завершены работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Костанай – Аулиеколь – Сурган» на двух участках: км 3–8 от г. Тобыл в направлении пос. Аулиеколь и км 83–96 от посёлка Новонежинка до посёлка Аманкарагай. Общая протяжённость обновлённых отрезков составила 17 километров. Об этом сообщает «Казавтожол».
Трасса имеет стратегическое значение: она связывает областной центр с магистралью на столицу, обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки, укрепляет межрайонные связи и улучшает доступ жителей к медицине, образованию и социальным услугам. По итогам работ повышены безопасность движения, снижены аварийные риски и увеличена пропускная способность.
Последний раз капитальные работы здесь проводились в 2005–2006 годах. За прошедшие годы покрытие пришло в неудовлетворительное состояние — появились выбоины, колейность и пучины. Средний ремонт восстановил эксплуатационные характеристики дороги.
«Проведено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, устройство нового покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси, укрепление обочин, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки», — говорится в сообщении.
В работах были задействованы 25 единиц дорожно-строительной техники и 26 специалистов. Все мероприятия выполнены в установленные сроки и по утверждённому графику.
Завершение ремонта обеспечило более безопасное и бесперебойное транспортное сообщение между населёнными пунктами региона и повысило комфорт для всех участников дорожного движения.
