Снегопады, метели и порывистый ветер. Такая погода будет ждать жителей региона в декабре. Синоптики отмечают, что во второй половине месяца начнется значительное похолодание, температура воздуха опустится до -25 градусов, а после вновь ожидается потепление.

Календарная зима наступила. В первой половине месяца будет колебание температуры днем от -6 до -13 градусов. Погоду будет формировать циклоническая деятельность, поэтому она будет сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром. Ожидается также и гололед.

«В середине месяца ожидается вторжение арктических, холодных воздушных масс. Это приведет к значительному понижению температуры. Ночью до -25-30, днем -20-25 градусов мороза. Затем прогнозируется повышение температуры», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

К концу месяца, по словам синоптика, температура повысится днем от -1 до -6. Из-за таких колебаний температуры возможно будет густой туман. На протяжении всего месяца ожидается снег, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

«В общем, среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам. На крайнем севере возможно ниже нормы на 1 градус. Осадков в среднем за месяц ожидается выше климатической нормы. Норма составляет 12-24 мм.», — сказала Антонина Шибаршина.

Антонина Шибаршина отмечает, что температурный режим в декабре ожидается в пределах климатической нормы. А вот количество осадков по их прогнозам будет превышать многолетнюю норму. Однако возможно и аномально низкие тепратуры воздуха. Прогноз носит лишь консультативный характер.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.