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От ножевого ранения умер рудничанин

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В пресс-службе департамента полиции Костанайской области ответили на запрос alau.kz 

Как говорится в ответе на запрос, в приемный покой Рудненской городской больницы доставлен 39-летний мужчина с ножевым ранением.

«В результате он вскоре скончался. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 36-летний мужчина», — сообщили в департаменте.

Обстоятельства и причины совершения убийства выясняются.

 

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