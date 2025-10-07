 Ya Metrika Fast
От отключении горячей воды и отопления предупредили в КТЭК

16:56
Изображение для новости: От отключении горячей воды и отопления предупредили в КТЭК

Пресс-служба Костанайской теплокомпании распространила предупреждение для абонентов.

«10 октября ТОО «ЭПК-forfait» проведёт работы по замене трансформаторной подстанции №707.

В связи с этим будет приостановлена подача электроэнергии на котельные:

  • №6 и №9 — с 10:00ч. до 17:00 ч.
  • №8 — с 10:00ч. до 21:00ч.»В указанные периоды у абонентов, запитанных от этих котельных, будет отсутствовать отопление и горячая вода. Просим заранее подготовиться и приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

     



