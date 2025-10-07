Кто обязан объяснить цель покупки иностранной валюты в Казахстане?
Центром по борьбе с дезинформацией в течении последних недель в социальных сетях и мессенджерах фиксируется...
«10 октября ТОО «ЭПК-forfait» проведёт работы по замене трансформаторной подстанции №707.
В связи с этим будет приостановлена подача электроэнергии на котельные:
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.