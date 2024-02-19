От пинка собака улетела в стену. Полицейские задержали костанайца

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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 15 февраля трое мужчин находились в подъезде одного из домов. Выше этажом спускалась мама с дочерью и «йоркширским терьером».
Собака побежала вперед и стала лаять на мужчин. Один из них пнул ее так, что она отлетела в стену. Хозяйка собаки вызвала полицейских.
Прибывший участковый инспектор потребовал пройти на освидетельствование, так как от них исходил резкий запах алкоголя. Но «боец с животными» отказался и начал вести себя агрессивно, стал выражался матом, на законные требования полицейского не реагировал. В связи с чем, полицейский применил приемы самбо и доставил всех троих на медосвидетельствование.
Мужчина пнувший собаку был арестован.
Все трое понесли ответственность.
За жестокое обращение с животным, мужчина оштрафован на сумму 18 тысяч тенге. За неповиновение и нецензурную брань суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 180 тысяч тенге.
Еще двое понесли наказание за нахождение в подъезде в пьяном виде и за курение в подъезде.
Как уточнили в областном ведомстве, собака жива. После удара у нее отказали две лапы. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Со слов хозяйки, она уже бегает.