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От плюса к морозам. Какой будет погода 7 февраля в Костанае

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В Костанае 7 февраля ожидается переменная облачность. 

Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.

Ожидается температура ночью -1 градусов, днём минус 13.

Ветер юго-западный со скоростью 4-9 метра в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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